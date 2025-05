Programe-se: a exposição de Andy Warhol e mais ícones da arte em SP

Ingressos a partir de R$ 25 e visitação diária (exceto segunda-feira) das 9h às 20h - última entrada às 19h.

Vai lá: R. Alagoas, 903, Higienópolis.

Mais informações: no site

Quem quer aproveitar o feriado de hoje, Dia do Trabalho, e o fim de semana para se inebriar com obras incríveis ainda pode visitar outros endereços da cidade que abrigam nomes que entraram para o rol de gênios da arte. Veja só:

Tarsila do Amaral

Uma das mais importantes modernistas da América Latina, a brasileira Tarsila do Amaral está presente no Masp com seis obras. Porém, 'Antropofagia' - tela de 1929, listada entre as principais produções da artista - pode ser conferida na Pinacoteca de São Paulo. Visitação das 10h às 18h, com última entrada às 17h. Ingressos a partir de R$ 15, com gratuidade no sábado. Vai lá: Praça da Luz, 2, Luz. Mais informações

Van Gogh

Do holandês Vincent van Gogh, podem ser apreciadas em São Paulo - mais especificamente no Masp - as obras 'O escolar (O filho do carteiro - Gamin au Képi)' (1888) e 'A arlesiana' (1890), entre as quatro disponíveis. Aberto hoje (1º), sábado e domingo, das 10h às 18h; e amanhã, das 10h às 21h. Os preços começam em R$ 37, com gratuidade sexta a partir das 18h. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações