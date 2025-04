Já é Páscoa em SP: fim de semana tem caça aos ovos e mais atrações

Confira a seleção de Nossa para você curtir o fim de semana do jeito que você mais gosta — seja ele qual for.

Páscoa nos shoppings

Imagem: Divulgação

A proximidade da Páscoa dita o tema nos shoppings da cidade, que oferecem atividades gratuitas para divertir a garotada. No Villa-Lobos, sábado (12) e domingo tem pintura de rosto e oficinas temáticas, na parte da tarde. No sábado também tem encontrinho com os personagens Chocolyne e Chocomark, da série infantil Os Chocolix. O Bourbon, por sua vez, vai oferecer atividades artísticas ligadas à data todos os dias, sempre a partir das 12h.

O shopping Metrô Itaquera montou sua própria fábrica encantada, com oficina diária de pirulitos de chocolate e brinquedos. Já no Pátio Paulista, sábado e domingo tem caça aos ovos pelos corredores e em lojas, além de fotos com personagens de Páscoa. Programação parecida acontece no Tietê Plaza, com circuito atrás dos ovos e encontro com o senhor coelho.

A caça aos ovos igualmente acontece a partir de amanhã no Complexo Tatuapé, com fotinhos com o animal símbolo da data, ao final da atividade. Já no West Plaza, além de oficinas criativas gratuitas de personalização de coelhos de gesso, neste ano está programada uma animada Parada do Coelho de Páscoa, às 16h de sábado.