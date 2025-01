Cidade em SC é um dos 10 destinos mais acolhedores do mundo, aponta prêmio

A brasileira "de ouro"

Urubici fica na região serrana de Santa Catarina e é tida como uma das cidades mais frias do Brasil. No entanto, o clima e as montanhas atraem os visitantes para atividades como trilhas, escaladas e rotas de mountain bike. Quem gosta de aventura passa ainda pela Cachoeira Véu de Noiva, que forma uma etérea cortina — de tirar o fôlego — sobre um penhasco.

Vista para o rio Canoas, em Urubici (SC): cidade é refúgio para quem busca ecoturismo Imagem: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

As melhores trilhas, de acordo com a Booking.com, estão na área do Cânion Espraiado. Elas levam a mirantes de onde se podem admirar os paredões rochosos, moldados pelo tempo e pela força da natureza. É recomendada ainda a visita à Cascata do Avencal, com águas que despenca com toda a forma de uma formação de 100 m de altura.

Já o Vale do Rio Canoas é um refúgio para quem busca tranquilidade, com trilhas escondidas entre a mata — ideais para quem busca caminhadas mais introspectivas.