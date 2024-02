Cidades do Sudeste dominam lista de destinos mais acolhedores do Brasil

Quando se trata de hospitalidade, o brasileiro está de olho nas cidades do interior do Sudeste. É isso que revela o ranking do 12º Traveller Review Awards da Booking.com. A lista tem como base os locais com pelo menos 50 acomodações elegíveis ao prêmio da plataforma.

Na avaliação de 309 milhões de avaliações verificadas, as cidades mais acolhedoras do país são: