João Pessoa é um dos destinos mais badalados do mundo para 2025, diz site

O que fazer por lá?

Visitar lindas praias;

Explorar parques naturais;

Embarcar em tours históricos;

Encarar atividades ao ar livre e/ou de bem-estar.

4ª: Tromsø, na Noruega

Tromso, na Noruega Imagem: Divulgação/Booking.com

Localizada 350 km ao norte do Círculo Ártico, Tromsø foi tida como um dos melhores lugares do mundo para se ver as luzes da Aurora Boreal de perto. Além disso, com seus lindos fiórdes, paisagens selvagens e áreas remotas, ela oferece muitos cartões postais inesquecíveis aos amantes da natureza. A área urbana ainda conta com históricas casas de madeira do século 18 e entornos pitorescos, saunas flutuantes em seus portos para quem quer relaxar e atividades únicas como treinamentos de filhotes de husky siberiano.

O que fazer por lá?