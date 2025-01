'Paixão pela comida me conduz': Massimo Ferrari é a cara de São Paulo

A oficina foi vendida. Felice Ferrari chegou a trabalhar como garçom na churrascaria Pampas. Em 1954, abriu, com sócios, na avenida Rio Branco, no então glamoroso centro da capital paulista, a churrascaria Cabana, uma das primeiras da cidade, tocada - literalmente - pela família.

Eu comecei criança, enxugando talheres. Depois, fui passando por todas as praças. Adorava tudo aquilo, o ambiente, a clientela indo e vindo. Fazia o dever da escola nas mesas. Pra mim, tudo era uma grande brincadeira, que com o tempo viraria uma paixão incontrolável , recorda Massimo.

"Aprendi muito. E acho que já tinha talento. Mas meus pais sempre pegaram no pé para que eu também estudasse, me incentivavam na leitura. Eles são o maior exemplo que me conduziu à deliciosa ambição de aprender o novo".

Carne de primeira

O restaurante da família, que chegou a ter chef francês, deu super certo, "graças à astúcia comercial, visionária até, do meu pai, que gostava de comer bem".

Quem viveu, testemunha. "Na época, o Cabana era uma novidade tremenda na cidade", assegura o decano jornalista e escritor J.A. Dias Lopes, há décadas amigo do chef. "As pessoas entravam e se admiravam com a enorme churrasqueira redonda de cobre no meio do salão, feita sob medida. Ademais, o Cabana introduziu uma certa visão europeia de restaurante, com um excelente serviço de salão".