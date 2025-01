'Cão Engarrafado' diz com quantas tretas se faz o bar mais legal de SP

Traz público, faz buzz. Pessoas que não se sentiriam a vontade de ir acabam indo e se surpreendendo. Tem uma galera que não faz a menor ideia de como chegou no Caledonia.

Se os olhos crescem para um 50 Best Bars? Sim, claro, mas "me proteja do que eu quero", brinca Maurício.

Porto enfatiza: é um ambiente que você tem que ser político.

A diferença entre um bar que entrou no 50 Best ou ganhou qualquer prêmio grande e um bar que não entrou quase nunca é a qualidade da bebida. Geralmente, é a política que você faz. Óbvio que tem que ter um trabalho consistente. Você não vai entrar no 50 Best sendo uma porcaria.

Prato do Caledonia Whisky & Co. Imagem: Maurício Porto

E com os prêmios, vêm concessões que o Caledonia, por enquanto, não está disposto a fazer.