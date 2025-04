'Focaccia quentinha alegra o coração'. Quer provar? Aprenda a receita

'Uma focaccia fofinha, quentinha do forno, alegra demais o coração'. Depois dessa 'propaganda' da Mariana no Coma lá em casa, série que você acompanha no Instagram de Nossa, tem como não querer aprender esta receita que virou sinônimo de Itália?

Apesar de levar poucos ingredientes e não ser complicada, a focaccia precisa de tempo. Mas vale a pena! Versátil, ela permite combinações doces e salgadas e vale por um café da manhã completo.

Ingredientes: