Pizzaria de SP é eleita a melhor da América Latina; Brasil tem 25 no top 50

Brasil nas cabeças

Este ano, o país mais representado na América Latina é o Brasil, com 25 pizzarias, seguido pelo Chile, com 6, e a Argentina, com 5. As cidades mais representadas são São Paulo e Rio de Janeiro, cada uma com 6 pizzarias, seguidas por Buenos Aires, com 3.

Ranking Completo

1 Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil

2 Ti Amo - Adrogué, Argentina

3 Allería - Providencia, Chile

4 Ferro e Farinha - Rio de Janeiro, Brasil

5 A Pizza da Mooca - São Paulo, Brasil

5 QT Pizza Bar - São Paulo, Brasil

6 Flama - Miraflores, Peru

7 Unica Pizzeria - São Paulo, Brasil

8 Portarossa - Pampatar, Venezuela

9 La Clásica - San Salvador, El Salvador

10 L'Incanto - Punta del Este, Uruguai

11 Veridiana - São Paulo, Brasil

12 Ardente - Mexico City, México

13 Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina

14 Imilla Alzada - La Paz, Bolivia

15 GRAZIE - Maceió, Brasil

16 Capricciosa - Rio de Janeiro, Brasil

17 Chichilo's - Santa Fe, Argentina

18 Baco Pizzaria - Brasilia, Brasil

19 Siamo nel Forno - Buenos Aires, Argentina

20 400 Pizzería - Providencia, Chile

21 Coltivi - Rio de Janeiro, Brasil

22 Pizzardi Artigianale - Bogotá, Colômbia

23 Grazie Napoli - Santo André, Brasil

24 Luigia - Foz do Iguaçu, Brasil

25 Nuvola - Buenos Aires, Argentina

26 Quintal 333 - Governador Valadares, Brasil

27 Davvero Pizzeria - Ñuñoa, Chile

28 Di Bari Pizza - São Paulo, Brasil

29 Paradiso - Pedro Juan Caballero, Paraguai

30 Capri - Lo Barnechea, Chile

31 ST Giovanni's - Las Condes, Chile

32 Otto e Mezzo Pizza Verace - Bento Gonçalves, Brasil

33 Frasca - Carlos Barbosa, Brasil

34 Il Caminetto - Santo Domingo, República Dominicana

35 Vinny's - Brasília, Brasil

36 Bento Pizzeria - Rio de Janeiro, Brasil

37 Pizza di Casabona - Santos, Brasil

38 L'Aperó - Guatemala City, Guatemala

39 Raffaella - Las Condes, Chile

40 La Nonna - Aguascalientes, México

41 Bambina - Caguas, Puerto Rico

42 Ella Pizzaria - Rio de Janeiro, Brasil

43 Piccola Fattoria - Rio de Janeiro, Brasil

44 Dopodomani Pizza Gourmand - Chacao, Venezuela

45 Wilma's Pizza - Ourinhos, Brasil

46 Seba's - Uvita, Costa Rica

47 Grosso - Asunción, Paraguai

48 LE MANI Pizza Napoletana - Passo Fundo, Brasil

49 Vallino Pizzeria Napoletana - Domingos Martins, Brasil

50 CIAO - Porto Alegre, Brasil

50 La Bella Pizza - Cali, Colômbia

O prêmio

A votação é feita anualmente por um grupo de inspetores anônimos. Em primeiro lugar é analisada a qualidade da pizza, incluindo massa, molho e combinação de ingredientes, além da origem dos produtos.