O que faz do sauvignon blanc da Nova Zelândia um vinho tão especial?

Praticamente fora do mapa do vinho até o limiar do século 21, a Nova Zelândia se estabeleceu rapidamente como uma potência na área. Nas duas ilhas que compõem o país, produzem-se ótimos brancos aromáticos, como riesling e gewürztraminer, grandes pinot noirs (e gris), chardonnays, merlots e syrahs.



Mas é a sauvignon blanc que brilha mais intensamente. E provocou, de certa forma, uma reavaliação das características da uva, que os kiwis fizeram mais pungente, frutada e selvagem, em contraposição à contenção elegante do Loire e de Bordeaux. De certa forma, o sauvignon blanc neozelandês definiu o vinho dessa casta feito no "Novo Mundo".



Mas o que faz essa cepa ser tão especial no solitário país do Pacífico? Esse é um dos temas que Rodrigo Barradas e Vinicius Mesquita exploram no "Vamos de Vinho" desta semana. Para isso, contam com a ajuda de Kanarek Junior, um aventureiro que foi para a Nova Zelândia mochilar, começou a trabalhar em vinhedos e hoje é um dos maiores especialistas sobre a vitivinicultura do país no Brasil.



Para assistir ao trecho sobre a sauvignon blanc, clique no vídeo acima.

Vamos de Vinho

