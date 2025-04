O churrasquinho grego é o melhor 'podrão' de SP? Provamos na Praça da Sé

Está dada a largada para um dos desafios mais saborosos: descobrir as maravilhas das comidas de rua de São Paulo e de outras cidades do Brasil e do mundo.

Esta é a tarefa do chef Lierson Mattenhauer, que estreia no Squad Nossa, o time de criadores de lifestyle do UOL, com o programa Em busca do melhor podrão, que você acompanha no Instagram de Nossa. No primeiro episódio, ele prova o churrasquinho grego na Praça da Sé. Clique abaixo e confira: