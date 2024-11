Pizzaria de São Paulo é eleita a quarta melhor artesanal do mundo

A Bráz Pizzaria, com unidades em São Paulo e Campinas, foi eleita nesta quarta (27), a 4ª melhor do mundo na premiação italiana 50 Top World Artisan Pizza Chains 2024. A premiação elege as melhores redes de pizzarias artesanais do mundo e, este ano, aconteceu na capital britânica, Londres.

Dentre os 10 primeiros colocados, a Bráz figura como única brasileira e a mais bem colocada fora do Europa.

"É sempre uma grande honra receber o reconhecimento do trabalho, dedicação e entrega destes mais de 26 anos de história. É um desejo da Bráz seguir crescendo e chegando a cada vez mais pessoas, mas primando pela qualidade dos serviços e produtos oferecidos", exalta Camila Prado, responsável pela experiência Bráz.