De dogão a torresmo: onde provar clássicos de SP e suas releituras

Sanduíche de mortadela

Imagem: Maurício Porto

Caledonia Whisky & Co.

A partir de sábado (25), você tem uma semana para provar a versão do famoso sanduíche de mortadela de uma das casas finalistas na categoria "Melhor Cozinha de Bar", do Prêmio Nossa Bares e Restaurantes. Montada no pão francês redondo, a novidade do chef Rodrigo Rizzo combina o embutido italiano com queijo provolone, tomate, rúcula e molho de mostarda de Dijon (R$ 38). Vai lá: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros. @caledoniabar

Imagem: Divulgação

Mercado Municipal de São Paulo

É dentro do Mercadão que estão as maiores referências no assunto "milhares" de fatias de mortadela entre duas fatias de pão - os turistas que o digam. Rizzo, do Caledonia Whisky & Co., ressalta o trabalho do Bar do Mané, aberto em 1933, e do Bar Mortadela Brasil, situado no mezanino:

"Ambos são pontos fora da curva no que diz respeito à tradição". Vai lá: Rua Cantareira, 306, centro. @mercadomunicipalsp