Domingo é dia de massa! Aprenda a fazer um delicioso ragu de linguiça

Domingo é dia de massa! E na estreia de Receitas de Domingo, a atriz Bruna Spínola ensina o preparo que é o favorito entre os amigos e a família: penne ao ragu de linguiça.

Fácil de reproduzir (veja a receita completa abaixo e, no vídeo, como fazer), o prato pode ter um sabor mais intenso quando se usa um vinho tinto seco de boa qualidade. Já o pulo do gato para garantir o sabor está na atenção: "Mexa sempre o molho para evitar que queime no fundo da panela", diz Bruna Spínola.