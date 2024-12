Musical, feira, concerto e mais: Natal domina programação do fim de semana

COM CRIANÇAS

Frozen versão Natal

Para a turminha apaixonada por Elsa, Anna e Olaf, o teatro Bibi Ferreira recebe sábado (14) o musical infantil especial 'Uma aventura na neve'. As irmãs princesas, o boneco de neve e outros personagens embarcam em uma nova aventura, bem na noite de Natal. O espetáculo com música, coreografias e neve explora a ideia do amor verdadeiro. Às 15h, com duração de 50 minutos e ingressos a partir de R$ 35. Vai lá: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931, Bela Vista. Mais informações

Arnaldo Baptista para crianças

A CaSa SLAMB está recebendo a exposição 'Gurum Gudum - Entre Fadas e Travesseiros Travessos', com obras do artista visual e músico Arnaldo Baptista. São 76 pinturas em acrílico e mixed media sobre papelão paraná, uma pequena parte das mais de 3 mil obras que um dos fundadores de Os Mutantes já produziu. Das 15h às 18h, todos os dias (exceto terças-feiras), com entrada gratuita. Vai lá: R. Mateus Grou, 106, Pinheiros. Mais informações

AO AR LIVRE

Afropunk em SP

O evento itinerante AFROPUNK estreia em São Paulo, com sua versão experience, no sábado (14). Com Ludmilla, Rachel Reis, Anelis Assumpção, Yago Oproprio e Amaare no line-up, o festival de música movimenta o Parque Villa-Lobos. Os shows acontecem das 14h às 21h e os ingressos custam a partir de R$ 148 (mais taxas). Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações