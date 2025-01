Fim de semana: lanternas gigantes iluminam o Jardim Botânico de SP

Imagem: Divulgação

Comédia romântica

Sucesso em 2022, a montagem 'Brilho Eterno' retorna hoje (10) a São Paulo, com Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller como os protagonistas Jesse e Celine. A comédia romântica questiona o quanto as pessoas estão dispostas a viver situações dolorosas provocadas por amor. Sessões às sextas (21h), sábados (17h e 21h) e domingos (18h), no Teatro Bravos, com ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: Rua Coropé, 88, Pinheiros. Mais informações

Imagem: Priscila Prade/Divulgação

Homenagem à sambista

O Teatro Renault recebe também a partir de hoje (10) a nova temporada de 'Clara Nunes - A Tal Guerreira', com a cantora Vanessa da Mata no papel principal. O musical é uma viagem pela trajetória da sambista e seu envolvimento com os ritmos e a religiosidade. Apresentações às sextas (21h), sábados (17h e 21h) e domingos (16h e 20h). Ingressos a partir de R$ 21,18. Vai lá: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República. Mais informações

Imagem: Divulgação

Da web para os palcos

Neste fim de semana tem 'Peçanha - Protocolo de Segurança' com o ator Antonio Tabet, no Teatro das Artes. A peça mistura crítica social e humor, características do personagem, que precisa entreter uma plateia e decide contar sobre a realidade de um oficial quarentão. Ingressos a partir de R$ 50 e sessões às 20h (sexta, 10) e às 19h (sábado, 11, e domingo, 12). Vai lá: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros (Shopping Eldorado). Mais informações