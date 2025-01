O novo prédio do Masp e mais programas gratuitos nos 471 anos de São Paulo

Dica: se você está adiando conhecer alguma exposição ou fazer uma visita a museus por causa de grana, vale ficar de olho nas redes sociais de cada espaço, pois muitos deles estão oferecendo ingressos gratuitos durante todo o final de semana, em homenagem à cidade — caso do Masp, Museu do Ipiranga, Museu da Língua Portuguesa e MIS.

Fizemos uma seleção de dez programas que revelam um pouco do lado cultural de São Paulo para você curtir.

Imagem: Eduardo Knapp - 22.nov.24/Folhapress

Novo prédio do Masp

Pela primeira vez o Masp abre as portas do seu novo Edifício Pietro Maria Bardi. Sábado (25) e domingo têm programação gratuita com música (Barbatuques, Xênia França e Bixiga 70 com Tássia Reis), dança (Studio 3 Cia de Dança e Morena Nascimento) e leitura dramática com Isabel Teixeira e Mateus Solano. A partir das 10h. Vai lá: Av. Paulista, 1500, Bela Vista.

Imagem: Divulgação

Viola na Pinacoteca

A Pinacoteca celebra o aniversário de São Paulo com show gratuito dos mestres violeiros João Arruda e Levi Ramiro, acompanhados pela flautista Ester Alves. O trio promete um mergulho nas modas caipiras, resgatando as raízes da música paulistana. A apresentação acontece no sábado (25), às 15h, no pátio interno do edifício Pina Luz. Vai lá: Praça da Luz, 2, Bom Retiro. Mais informações