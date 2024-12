Como será o Réveillon na Paulista e as atrações do fim de semana em SP

Esta é a newsletter O que fazer em São Paulo. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O que não faltam são opções de festas na virada do ano em São Paulo, para todos os gostos, estilos e bolsos. Alguns valores são proibitivos para a maioria dos paulistanos e turistas que visitam a cidade nesta época, mas o mais famoso continua sendo a comemoração que acontece na Avenida Paulista e é gratuita.

Neste ano, o tradicional evento, com palco montado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, será aberto às 16h30 de terça-feira (31). Às 17h a programação prevê música cristã com o grupo Renascer Praise e o cantor Thalles Roberto. Às 18h40 será a vez da sertaneja Roberta Miranda subir ao palco e, às 20h10, Gloria Groove é quem assume o espaço.