Programe-se: 14 atrações para curtir no fim de semana em São Paulo

Bita em clima de Natal

Sábado (22) tem "Show do Bita: Crescer e Aprender - Especial de Natal" no Teatro Bradesco. Apresentando figurino e cenografia com temática natalina, o musical traz uma roupagem mais mágica. O repertório das canções ganha reforço com a música "Natal do Bita". Às 14h e ingressos a partir de R$ 20 - crianças até 2 anos, no colo dos pais, não pagam. Vai lá: R. Palestra Itália, 500, Perdizes (3º piso do Bourbon Shopping).

Shows da Galinha Pintadinha

A galinha mais querida da turma mirim faz três shows natalinos no fim de semana. Sexta (20), o musical é no Teatro Mooca, às 15h e às 18h (ingressos a partir de R$ 45). Sábado (21) e domingo (22) é a vez do Teatro Sabesp Frei Caneca receber o espetáculo, às 15h (ingressos a partir de 40). Vai lá: Teatro Moóca - R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, Vila Prudente (piso do L2 Mooca Plaza Shopping); Teatro Sabesp Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569, Consolação (7º piso do Shopping Frei Caneca)

