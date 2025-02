Sambódromo, CarnaUOL e mais: fim de semana em clima de Carnaval em SP

Confira a seguir nossa seleção, que também contempla passeios para quem quer ficar bem longe da festa popular — pelo menos por enquanto.

Imagem: Nara Fassi / Divulgação

Do axé ao eletrônico

O CarnaUOL celebra sua 10ª edição com um line-up estrelado no Allianz Parque, sábado (8). Christina Aguilera, Sean Paul, Tony Salles, Claudia Leitte, Yori, Belo e DJs Sophia e o duo Deekapz estão entre as atrações do festival, que abre os portões às 12h. Ingressos a partir de R$ 195. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. Mais informações

Imagem: Reprodução

Batuque gratuito

O Memorial da América Latina entra no clima com shows gratuitos no sábado (8). O palco montado para o Concurso Miss UESP terá muito samba e pagode com Encontro de Batuqueiros e Caju Pra Baixo, além da presença de Dom Paulinho Lima, ex-The Voice. Os portões serão abertos às 15h30. Vai lá: Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Mais informações

Imagem: Reprodução

Viva Jorge Aragão

O maior bloco de SP faz seu penúltimo ensaio aberto no domingo (9). O Acadêmicos do Baixo Augusta ocupa a Audio a partir das 12h. O puxador e diretor musical do bloco Wilson Simoninha recebe convidados, reverenciando Jorge Aragão, o homenageado deste ano. A entrada é gratuita, sujeita à lotação. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Mais informações