De metrô e de graça: 6 lugares para visitar neste fim de semana

Dr. Abobrinha

Na quarta-feira (08), a exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos recebe a visita especial do Dr. Abobrinha, interpretado pelo ator Pascoal da Conceição, a partir das 16h. No programa, o personagem elaborava mil planos para conquistar o castelo e construir um prédio de cem andares - e sempre se dava mais. Ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano (Solar Fábio Prado). Mais informações.

CINEMA

Nosferatu

O filme promete uma mistura do gótico com o romance, o terror e a obsessão. O conto cinematográfico de Robert Eggers, baseado no clássico alemão de 1922, mostra a obsessão entre uma jovem amedrontada e o aterrorizante vampiro apaixonado por ela. Com Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe no elenco. Ingressos

Encontro com o ditador

Baseado em fatos reais, o filme retrata os horrores da ditadura de Pol Pot e seu Khmer Vermelho, responsáveis pelo genocídio que matou mais de 2 milhões de pessoas no fim dos anos 1970. Na trama, três jornalistas estrangeiros vão ao Camboja para conhecer o regime e tentar uma entrevista com o ditador. Rithy Panh, o diretor, perdeu pais e irmãos no período. Ingressos