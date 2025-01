Férias: onde passear com as crianças no fim de semana em São Paulo

Imagem: Divulgação

Show de youtubers

Os irmãos famosos do YouTube, Maria Clara e JP, promovem o show "Brincar e Imaginar". Inédito em São Paulo, o espetáculo acontece no Espaço Unimed neste domingo. No palco, os bonecos que representam os irmãos se apresentam em cenário lúdico e iluminação cênica, sempre ao som dos hits do canal. Ingressos a partir de R$ 60 e início marcado para às 15h. Vai lá: R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Mais informações

Imagem: Divulgação

Encontro com princesas

O Shopping West Plaza é palco para o "Chá das Princesas" neste sábado e domingo. Em ambiente temático, as crianças vão se encontrar com Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela. Após a apresentação musical, as princesas conduzem uma cerimônia de coroação. O evento inclui lanchinho e momento para fotos. Ingressos a partir de R$ 60. Sessões às 14h, 16h e 18h. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, s/n, Água Branca. Mais informações

Imagem: Divulgação

Brincadeiras no shopping

Atividade gratuita no Shopping Santa Cruz, nesta sexta (17) e sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 20h, é o Clubinho do Santa. Voltado para crianças de até 7 anos, o espaço conta com piscina de bolinhas, área de desenho, área de tevê e videogame para jogos, oficinas interativas e boliche. Não é necessário agendamento. Vai lá: Domingos de Morais, 2564, Vila Mariana. Mais informações