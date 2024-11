Babou pelo chocolate de Dubai? Doce recheado com pistache chegou ao Brasil

O "chocolate de Dubai" do restaurante Arábia, em São Paulo Imagem: Divulgação/Arábia

Há ainda outras versões e tamanhos na mesma linha: a barra de chocolate com pistache apenas (470 g por R$ 264 com e 120 g por R$ 66), a de chocolate com Nutella (470 g por R$ 242 com e 120 g por R$ 55) e a caixa de bombons de pistache e Nutella (seis unidades por R$ 77 e 14 unidades por R$ 165).

O "chocolate de Dubai" já está em pré-venda na loja física, no número 1397 da rua Haddock Lobo, e através do WhatsApp no (11) 94740-8446. Já as outras novidades começaram a ser vendidas no dia 26 de novembro. Todos estarão disponíveis por tempo limitado, informou a assessoria a Nossa.

Serviço - Restaurante Arábia:

Rua Haddock Lobo, 1397 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Telefone: (11) 3061-2203 ou (11) 3061-3234 (delivery)

Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 0h | @restaurantearabia

Fix Dessert Chocolatier:

Marca não tem loja física ou site. Vendas são realizadas apenas através da plataforma Deliveroo e entregas são limitadas ao emirado de Dubai.