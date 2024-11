1º museu do churrasco será inaugurado nos EUA e promete ser interativo

O tradicional "Burnt End Brisket", popular em Kansas City Imagem: bhofack2/Getty Images/iStockphoto

Já a segunda irá educar visitantes a respeito de elementos fundamentais do preparo das carnes, como a escolha das peças, quais os mais adequados temperos e "rubs" para cada corte, técnicas de defumação e braseado, além de molhos como acompanhamento.

Sua loja de lembrancinhas, aliás, terá alguns molhos, temperos e objetos temáticos disponíveis para o turista ir às compras, como camisetas e bonés. O novo museu também deverá ter acesso conveniente para visitantes, já que estará situado dentro do shopping Crown Center.

O fundador do projeto tem um longo histórico churrasqueiro: Jonathan Bender é jornalista gastronômico e cobriu especificamente o universo das carnes por mais de 15 anos, além de ter atuado como juiz do American Royal World Series of Barbecue, a maior competição de churrasco do mundo. Ele também produziu o documentário "Burnt Legend", sobre as técnicas típicas de Kansas City, como o "burnt end", o assado de pontas torradinhas.

Já seu sócio é o chef Alex Pope, proprietário do açougue Local Pig. Para dar um aperitivo, pode-se dizer, do que virá por aí, Bender e Pope já inauguraram no local o museu de bolso, uma versão em miniatura que entrega um pouco de como será a experiência do futuro Museum of BBQ.