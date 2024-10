Mais barato que picanha, shoulder é carne da vez na mesa dos brasileiros

Hoje, com estudos e misturas de raças de bovinos, esse corte ganhou mais maciez e se tornou um novo corte com novas características, explica o chef Bruno Borghi Pavan, especialista em carnes e professor do Instituto Gourmet.

O corte shoulder possui fibras curtas, uma boa distribuição de gordura e uma textura macia, assim como a picanha. A ascensão desse corte se deve a diversos fatores e um dos principais é o custo, chegando a custar em torno de 20% a menos do que a picanha na capital paulista.

Além disso, ele é bastante versátil, tendo diferentes tipos de preparos, desde o churrasco até cozidos e grelhados. No churrasco, pode ser servido em fatias grossas ou em medalhões, garantindo suculência, maciez e sabor defumado característico.

Ele fica espetacular no churrasco, para fazer um assado, na brasa ou cozido. Ele tem todas as utilidades. Para fazer na brasa é ideal que esteja um pouco acima do fogo e seja usado o fogo lento , explica Sylvio Lazzarini, especialista em carnes e CEO do grupo Varanda.

Como preparar o shoulder

Para churrascos, o ideal é fatiar o shoulder em peças de cerca de dois dedos de espessura e grelhar em fogo médio, garantindo que a carne fique no ponto sem perder a umidade.