Malbec é o melhor vinho argentino para um churrasco? Há quem discorde

Uma das uvas com as quais os argentinos têm experimentado é a pinot noir. Símbolo da Borgonha, essa cepa produz por lá alguns dos vinhos mais desejados (e caros) do mundo, como o Romanée-Conti. Os bons exemplares de pinot noir são extremamente complexos, com aromas de frutas silvestres e nuances de cogumelos, chão de floresta e especiarias.

É uma variedade frágil, de casca fina, suscetível a problemas durante o amadurecimento. Prefere climas mais frios. Como requer muito cuidado, não rende grandes quantidades e não se adapta a qualquer lugar, seus vinhos não costumam ser baratos.

No programa, Rodrigo Barradas se queixa de que o caráter mítico dos vinhos da Borgonha cobra um padrão injusto dos pinots do resto do mundo. "As pessoas estão sempre querendo comparar (os pinots de outras partes do mundo) com a Borgonha. Eu acho que eles têm de ser apreciados nos seus próprios termos", diz.

Vinícius Mesquita acha que os produtores da Argentina nem querem imitar os da França: "O argentino é muito orgulhoso. Ele não espera emular um pinot da Borgonha", diz.

