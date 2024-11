Holanda vai controlar fronteira com países da UE; o que muda para turistas?

Em situações extraordinárias, os países do Espaço Schengen têm autorização para fechar suas fronteiras ou criar regras específicas de ingresso e permanência naquela região.

Antônio Celso Baeta Minhoto, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie

O país possui centenas de travessias de fronteira terrestre com a Alemanha e a Bélgica. Atualmente, a polícia realiza apenas verificações pontuais. A medida não virá acompanhada de financiamento extra para a polícia realizar as verificações de fronteira. As restrições válidas por seis meses devem ser feitas "dentro da capacidade existente", diz a nota da ministra holandesa da Migração, Marjolein Faber.

Apesar de citar as fronteiras terrestres, Minhoto explica que controle também pode ser feito em portos e aeroportos. "Neste sentido, não há limitação prevista para imposição de regras de ingresso e permanência pelo meio de transporte", explica.

Em termos práticos, turismo não deve ser afetado diretamente. Atualmente, cidadãos brasileiros que vão à Europa a turismo não necessitam de visto para entrar em qualquer país do espaço Schengen. No entanto, há algumas exigências do governo holandês para a entrada dos turistas. Com a restrição, o país pode ainda criar mais regras para o ingresso dos brasileiros — mas até agora não há nenhum direcionamento nesse sentido.

Os cidadãos brasileiros não necessitam de visto para entrar em qualquer um dos países europeus integrantes do espaço Schengen, quando estiverem se deslocando a turismo e por, no máximo, 90 dias. Mas é obrigatório ter um seguro-viagem com cobertura mínima de 30 mil euros. Esse seguro é também chamado de Seguro Schengen. A Holanda pode criar regras específicas de ingresso para brasileiros e eventualmente até exigir visto. No momento, contudo, essa exigência não existe.

Antônio Celso Baeta Minhoto

Política foi comemorada por governo ultradireitista. Geert Wilders, cuja legenda anti-imigração PVV (Partido da Liberdade) conquistou a maioria das cadeiras nas eleições do ano passado, postou nas redes sociais que o PVV "entrega" o que foi prometido. Há mais de uma década, ele busca o fechamento das fronteiras holandesas.