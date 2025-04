Bahia, RJ, Balneário: conheça as praias oficiais de nudismo do Brasil

De areia fina e branca, e com um mar de águas cristalinas, a Praia da Galheta só pode ser acessada por trilha. Segundo a FBRN, o movimento naturista está presente no local desde a década de 1980, estimulando o "respeito, harmonia com a natureza, o compromisso com a preservação e o cuidado com o meio ambiente."

Praia Olho de Boi (RJ), Búzios

Praia Olho de Boi (RJ), Búzios Imagem: Reprodução / FBRN

O acesso à Praia Olho de Boi se dá a pé, através da Praia Brava de Cabo Frio. Pequena —com cerca de 50 metros de extensão— e entre costões, o local tem mar limpo e campo, mas não conta com infraestrutura.

Praia do Abricó (RJ), Rio de Janeiro