Ossadas de soldados romanos são descobertas em campo de futebol na Áustria

Análise revelou que os indivíduos enterrados tinham entre 20 e 30 anos. Os especialistas descobriram, também, que os esqueletos correspondem exclusivamente a homens. Segundo artigo publicado no site oficial do Museu de Viena, a maioria dos mortos tinha mais de 1,70 metro de altura e estava em boa forma física.

Características identificadas pelos arqueólogos indicam gênero, altura e forma física dos mortos Imagem: Divulgação/Reiner Riedler via Museu de Viena

Evidências raras indicam soldados mortos em batalha

Arqueólogos identificaram diferentes lesões nos ossos. Os ferimentos identificados como a causa da morte foram provocados por objetos como espadas, lanças, punhais e projéteis, e foram encontrados sobretudo na cabeça, no tronco e na pélvis.

Como os ferimentos foram causados por armas tão diferentes, uma execução coletiva dos homens pode ser descartada. Também não poderia ser um hospital, porque, nesse caso, seria esperado um enterro ordenado. Se uma epidemia fosse a causa da morte, não seriam encontrados apenas restos mortais masculinos. Os ferimentos deixam claro: são provavelmente evidências de uma batalha —um fim catastrófico para uma ação militar. Artigo publicado pelo Museu de Viena

Junto aos corpos, foram encontrados diversos artefatos. Além de armaduras, foram descobertos também protetores de bochecha que eram acoplados a capacetes e pregos dos sapatos utilizados por militares romanos, conhecidos como caligae. Uma adaga enferrujada, usada principalmente entre meados do século 1 e o início do século 2, corrobora a data sugerida pelos arqueólogos, que utilizaram a técnica com carbono-14 nos achados do local.