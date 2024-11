Cubo gigante: maior prédio do mundo começa a ser erguido na Arábia Saudita

O "domo" interior do projeto, aos moldes do The Sphere, em Las Vegas Imagem: Divulgação/New Murabba Development Company

Sua fachada recoberta por telas com desenhos triangulares, assim como o seu formato, são uma homenagem ao estilo regional de arquitetura Najdi, caracterizado por prédios de tijolos de barro, com janelas triangulares ou retangulares, além de portas que levam a pátios centrais.

Respeitando esta tradição, haverá áreas verdes também no interior do Mukaab — eles estarão acessíveis a 15 minutos de caminhada de qualquer ponto do cubo.

Mukaab ficará no coração do novo centro de Riade Imagem: Divulgação/New Murabba Development Company

Ambicioso, o novo arranha-céu será complementado no coração da cidade por um museu, uma universidade dedicada a estudos de tecnologia e design, além de centros culturais e de entretenimento. A iniciativa de reformular Riade é parte das preparações do reino para servir de anfitrião a Expo 2030, a Exposição Universal que trará visitantes do mundo inteiro à Arábia Saudita.

Segundo o jornal The New York Post, o edifício está avaliado em cerca de US$ 50 bilhões (R$ 287 bilhões) e contará com 900 trabalhadores na obra até que seja inaugurado, em 2030.