Pacote de até R$ 1,5 mi: navio de luxo que atracou em SC tem 2 submarinos

The Club, a casa noturna Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Das 132 suítes, as mais amplas são equivalentes a um pequeno apartamento e possuem cerca de 95 metros quadrados, com 45 metros quadrados de varanda. Algumas são até duplex. Já as menores ("Veranda Suite") têm 33 metros quadrados, sendo deles sete dedicados à varanda.

Restaurante Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Varanda da suíte Wintergarden Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Todas oferecem sala de estar confortável, cama queen size ou duas camas de casal, closet amplo para os trajes de expedição, cofre, tevê de tela plana com interatividade para filmes e música, bar estocado com bebidas, geladeira, escrivaninha, penteadeira, além de banheiro espaçoso com duas pias, banheira e chuveiro.