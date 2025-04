Grandes festivais são importantes, mas evidenciam abismo de acesso cultural

Recentemente, uma nota na revista Veja anunciou que a cidade de São Paulo tem um plano de R$ 50 milhões para 15 equipamentos culturais públicos, verba que gira no estalar de dedos nas ativações de marcas desses grandes festivais. Se incluíssemos nessa conta eventos como o The Town e o Rock in Rio, campeões de patrocinadores, ouso dizer que daria para triplicar ou até quadruplicar esse valor.

Já existe um movimento importante de reflexão sobre como o mercado poderia diversificar seus investimentos em visibilidade das marcas, ajudando diferentes projetos culturais de forma mais capilar e descentralizada.

É um debate fundamental em um país com 130 mil CNPJs relacionados à economia criativa. Imaginem quantas casas de show, quadras de samba, teatros, quadrilhas, blocos, festivais de bairros, bailes funk, festas de peão, feiras culturais poderiam ser feitas com o preço de uma única tirolesa que funciona em três finais de semana na Cidade do Rock.

Na contramão dessa realidade excludente, algumas cidades dão exemplos muito positivos: o Rio de Janeiro acerta demais em promover os mega shows internacionais gratuitos na praia de Copacabana e enfatizar a vocação de cidade turística e cultural. E o Recife demonstra sensibilidade e estratégia ao ampliar de forma expressiva sua agenda cultural pública e gratuita.

No país da concentração de renda, onde apenas 140 mil pessoas mais abastadas, pagando um pouco mais de imposto de renda, beneficiariam 10 milhões de brasileiros com a isenção, cabe a reflexão sobre formas criativas e urgentes de enfrentarmos a dimensão cultural do nossa maior vergonha que é nossa terrível desigualdade social.