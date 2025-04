Cidadania italiana: nova regra é definitiva? Quais os próximos passos?

Caso o texto seja rejeitado, o decreto perde validade e a regra anterior volta a valer. Se for aprovado com alterações, a versão modificada passa a ter força de lei. Se for mantido como está, o caminho mais provável será a judicialização.

Contestação jurídica ainda é possível

Mesmo aprovado, o decreto pode ser contestado por violar princípios constitucionais e tratados internacionais.

A nova regra infringe o princípio do direito adquirido, especialmente para descendentes que já nasceram com direito à cidadania italiana , afirma David.

A exigência de dois anos de residência na Itália para a transmissão da cidadania é criticada por especialistas como discriminatória. "A exigência de residência mínima na Itália para a transmissão da cidadania pode ser interpretada como discriminação", diz o especialista. "Essa regra viola os princípios de igualdade e não discriminação previstos na Constituição Italiana e em tratados internacionais."

Segundo a advogada especializada em direito internacional Marcela Castro, o decreto também contraria jurisprudência da Corte Europeia. "Esse tipo de exigência já foi questionado pela própria Corte Europeia no caso Genovese vs. Itália, que tratou da exclusão de filhos ilegítimos do direito à cidadania".