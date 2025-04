Restrição de acesso à cidadania italiana gera revolta e pode ser contestado

O decreto do governo italiano que limita o direito à cidadania por descendência somente a filhos e netos de nascidos na Itália pode ser contestado na Justiça por violar princípios constitucionais, tratados internacionais e direitos adquiridos, segundo especialistas em direito internacional.

O que aconteceu

No fim de março, o governo da Itália publicou um decreto-lei que muda drasticamente as regras para o reconhecimento da cidadania por sangue, conhecida como iure sanguinis (por sangue). A partir da nova norma, apenas filhos e netos de italianos nascidos no país poderão requerer a cidadania -- o que exclui milhões de descendentes ao redor do mundo. Nas redes sociais, brasileiros manifestaram frustração. "Seremos resistência, nascemos italianos e seremos reconhecidos", disse uma internauta. Outra pessoa comentou: 'Me lasquei. Corri atrás de tudo e agora vem isso. Meu trisavô era italiano".



O Brasil, país com a maior comunidade ítalo-descendente fora da Europa, não foi poupado. O decreto foi apresentado como resposta a denúncias de fraudes e ao excesso de pedidos nos cartórios italianos, mas vem sendo duramente criticado por especialistas, que apontam ilegalidades e possível inconstitucionalidade na medida.