Missas e cultos em alto-mar: turismo religioso movimenta bilhões de reais

Foi o que me chamou a atenção, porque a gente que está no mundo gospel segue o Fernandinho, gosta muito dos louvores. E coincidiu com meu aniversário. Vai ser uma experiência incrível, porque, além de estar curtindo o cruzeiro, estarei adorando a Deus.

Karla Magalhães

Para ter acesso às programações religiosas exclusivas, ela pagou uma taxa extra, além do valor do cruzeiro, e acredita que o investimento valerá a pena: "Serão momentos muito abençoados."

Karla Magalhães irá comemorar o aniversário no início de abril a bordo de cruzeiro religioso Imagem: Arquivo Pessoal

A programação da 8ª edição do Cruzeiro com Fernandinho combina momentos de lazer com atividades religiosas. O navio parte de Santos no dia 5 de abril e faz paradas em Itajaí, Ilhabela, retornando ao porto no dia 9.

Os participantes do pacote gospel terão acesso a devocionais e cultos diários no teatro do navio, sempre conduzidos pelo pastor Carlos Elias Bernardo, com louvores liderados por Fernandinho. Antes do embarque, está previsto um culto pré-cruzeiro em um hotel em Santos, reforçando o caráter espiritual do evento.

Leonardo Varnauskas dos Santos,37, conta que sua primeira experiência no Cruzeiro Gospel, em 2015, foi marcada por encontros que ele jamais esquecerá. Ao lado da esposa, ele ainda se familiarizava com o ambiente luxuoso do navio quando teve a oportunidade de encontrar o cantor gospel Fernandinho e sua esposa, a pastora Paula Santos.