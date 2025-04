Homem gasta mais de meio milhão de reais por ano pra viver em navio

Há 25 anos, o empresário cubano Mario Salcedo desistiu da vida em terra firme e decidiu se mudar para o alto-mar. Segundo a Royal Caribbean, ele já completou mais de mil viagens a bordo.

Em entrevista ao site All Things Cruise, Mario conta que fez seu primeiro cruzeiro em 1997. Foi essa viagem que o fez se apaixonar por navios e decidir, três anos depois, morar integralmente nas embarcações da Royal Caribbean. Ele disse que tentou a vida de "terno e gravata", viajando para visitar clientes, mas não gostou.

Ao contrário do que muitos podem pensar, Mario não é aposentado. Ele trabalha com investimentos cinco horas por dia e, no restante do tempo, aproveita o que o navio tem a oferecer. Por ser cliente VIP da companhia, ganhou um escritório no convés, equipado com cabos e uma plaquinha informando que o espaço é reservado para ele.