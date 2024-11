Cidade brasileira é eleita um dos melhores destinos pra 2025; veja o top 10

Por que vale a pena? Edmonton já era famosa pelo seu festival boêmio no distrito de Old Strathcona, mas o centro da cidade se tornou ainda mais vibrante com a abertura do Ice District, o segundo maior centro de esportes e entretenimento da América do Norte. Lar dos Edmonton Oilers, time de hóquei finalista da Stanley Cup em 2024, a cidade de Alberta vê ou celebra o gelo o ano todo e construiu uma gama de atrações ricas no complexo, com direito a spa, hotel, cassino, parque que recebe atrações musicais e área residencial em torno da arena do time. Mas o Lonely Planet ainda recomenda aprender mais sobre a História indígena do local em uma passada no Royal Aberta Museum's History Hall.

Os melhores países para visitar em 2025

Camarões, na África Lituânia, na Europa Fiji, na Oceania Laos, na Ásia Cazaquistão, na Ásia Central Paraguai, na América do Sul Trinidade e Tobago, na América do Sul Vanuatu, na Oceania Eslováquia, na Europa Armênia, na Ásia

As melhores regiões para conhecer em 2025