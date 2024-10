Instalação de sistema biométrico força adiamento do novo visto europeu

O EES é o sistema de suporte do ETIAS, o novo "visto eletrônico" europeu que Johansson confirmou em setembro que entrará em vigor em maio de 2025.

Na prática, enquanto o EES coletará a biometria na chegada, o ETIAS, nova autorização de entrada na UE, deverá ser apresentado às autoridades de fronteiras e estará atrelado ao passaporte do viajante, segundo o Consulado Geral da França em São Paulo.

Por esta razão, veículos de mídia europeia já questionam se a agenda do ETIAS será mantida. Até o momento, nenhum novo anúncio foi feito. Apesar de as duas iniciativas terem sido idealizadas para funcionarem em conjunto, tudo indica que eles devem operar de maneira independente em termos de programação, já que o EES realizará coleta e checagem de biometria facial e impressão digital na fronteira, enquanto a emissão do ETIAS será realizada remotamente, antes do embarque, e se baseará em dados pessoais e dos passaportes, além de antecedentes criminais.

Coleta biométrica em xeque, entraves legais e 'visto' no horizonte

Ainda de acordo com a BBC, o software do EES ainda não começou a ser testado em nenhum dos postos de fronteira da Europa com o Reino Unido, mas ele deveria estar em fase final de implementação em estradas, aeroportos, portos e estações de trem, incluindo serviços do Eurostar. Um porta-voz do Ministro do Interior alemão informou à Reuters que França, Alemanha e Países Baixos ainda não estavam prontos para lançar o EES porque a agência europeia encarregada de seu desenvolvimento, a EU-Lisa, não o havia tornado estável o suficiente até o momento.

Em reunião com os ministros do Interior dos países europeus, a comissária Ylva Johansson teria insinuado que os problemas não são apenas tecnológicos. "Espero que possamos começar o mais rápido possível, mas não há uma nova programação até o momento. Isso também depende da avaliação legal que vamos fazer e estamos trabalhando nisso agora", relatou a emissora Euronews. A comissária ainda teria mencionado "algumas preocupações com relação à resiliência do sistema."