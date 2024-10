Reino Unido exigirá visto eletrônico de brasileiros a partir de janeiro

Desde 2022, o Reino Unido eliminou a necessidade de visto de viajantes de países do Conselho de Cooperação do Golfo — Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait e Omã —, mas passou a exigir inicialmente o EVW (Electronic Visa Waiver), um formulário digital que permitia a entrada do passageiro. Estes países já foram incluídos ao novo sistema ETA.

O país deverá receber um grande fluxo de turistas em 2023 para a coroação do rei Charles 3º Imagem: rabbit75_ist/Getty Images/iStockphoto

Estão no primeiro grupo de estrangeiros não-europeus que poderão se candidatar ao ETA a partir do fim de novembro os cidadãos de Antígua e Barbuda, Argentina, Austrália, Bahamas, Barbados. Belize, Botswana, Brasil, Brunei, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Israel, Japão, Kiribati, Macau, Malásia, Maldivas, Ilhas Marshall, Ilhas Maurício, México, Micronésia, Nauru, Nova Zelândia, Nicarágua, Palau, Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, Ilhas Salomão, Samoa, Ilhas Seychelles, Singapura, São Cristóvão e Névis, Santa Lucia, São Vicente e Granadinas, Taiwan, Tonga, Trinidade e Tobago, Tuvalu e Uruguai.

Já os europeus que poderão se candidatar ao ETA a partir de março são de Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, República Tcheca, San Marino, Suécia, Suíça e Vaticano.

É esperado que o ETA funcione de forma similar ao ETIAS, autorização que será válida para a entrada em território dos países-membros da União Europeia a partir de maio de 2025 e deverá custar 7 euros ou R$ 42,50.

Quem já é residente do Reino Unido com visto de trabalho, estudo ou por outro motivo — mesmo que seja portador de documento físico ou da BRP (permissão de residência biométrica) — já tem que emitir um eVisa para entrada e saída do país. Esta é uma outra versão da autorização de entrada digital, que tem como objetivo agilizar a passagem pelas autoridades de imigração na chegada aos portos e aeroportos.