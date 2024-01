Dá para renovar visto dos EUA sem entrevista? Sim, mas não é para todos

O órgão dos Estados Unidos ainda cita que o solicitante deve responder de forma completa o formulário no site do CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto) e que há perguntas que podem determinar se a pessoa deve ou não passar pelo processo de entrevista - em comunicado, a assessoria de comunicação do Consulado não informou quais questões são essas. Essa política de renovar alguns vistos sem necessidade de entrevista está rolando desde os tempos da pandemia de covid-19.

Se informações adicionais forem necessárias, o oficial consular irá solicitar que a pessoa compareça para uma entrevista.

1,125 milhão foi o número de vistos concedidos pela Embaixada e Consultados dos EUA no Brasil em 2023. Este número, diz o órgão, foi possível devido ao aumento no número de funcionários, priorização de vistos para estudantes e simplificação do processo de renovação de vistos - como este, anteriormente citado, de dispensar a entrevista em alguns casos.

No pico de busca para emissão de vistos, em junho de 2023, o tempo máximo de espera para tirar visto dos EUA no Brasil chegou a 630 dias, segundo levantamento do escritório de advocacia AG Immigration, especializado em questões migratórias.

Tempo para tirar visto de turismo para os EUA com entrevista e sem exigência de entrevista (casos de renovação)*