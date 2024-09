'Mona Lisa de Israel', placa que prova relato bíblico será exposta nos EUA

A Estela de Tel Dã, uma placa de pedra com inscrições funerárias que prova relatos bíblicos do rei Davi, deixou Israel e será exposta nos Estados Unidos. Seu texto, inscrito em hebraico antigo, é reconhecido pela Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA) como o mais antigo artefato ligado ao terceiro rei de Israel.

A peça poderá ser vista de perto pelo público na mostra "Kingdom of David and Solomon Discovered" (Reinos de Davi e Salomão Descobertos, em tradução livre) no Armstrong Auditorium no campus da Herbert W. Armstrong College, em Edmond, no estado de Oklahoma, a partir de 22 de setembro até 25 de novembro — quando é encerrado o empréstimo do Museu de Israel em Jerusalém.