Selo com 'demônio' achado em Israel provaria que guerreiro bíblico existiu

Imagem: Reprodução/Facebook IAA

Ao procurar por quem teria sido Yeho'ezer ou, em sua versão abreviada, Yo'ezer, os estudiosos o encontraram na Bíblia. No Primeiro Livro de Crônicas, Yo'ezer (ou Joeser, na tradução ao português) é apresentado como um dos guerreiros do rei Davi.

Eis os que foram juntar-se a Davi, em Siceleg, quando ainda devia conservar-se longe de Saul, filho de Cis; estão contados entre os homens valentes que lhe prestaram auxílio durante a guerra. Eram arqueiros, exercitados em lançar pedras, tão bem com a mão esquerda como com a direita, e a atirar flechas com o arco; eram irmãos de Saul, de Benjamim. Seus chefes eram Aieser, em seguida, Joás, ambos filhos de Samaa, de Gabaa; Jaziel e Falet, filhos de Azmot; Baraca; Jeú de Anatot; Samaías, de Gabaon, valentre entre os trinta e chefe dos trinta; Jeremias; Jeeziel; Joanã; Jezabad, de Gedera; Eluzai; Jerimut; Baalia; Samaria; Safatia, de Haruf; Elcana, Jesia, Azareel, Joeser e Jesbão, filhos de Coré; Joela e Zabadia, filhos de Jeroão, de Gedor.

1 Crônicas 12:1-7

No livro de Jeremias (43:2), que descreve os eventos do mesmo período, uma pessoa é citada no original em hebraico com um nome paralelo. "Azariah ben Hosh'aya". Segundo a IAA, as duas partes do primeiro nome foram escritas em ordem inversa ao nome do dono do selo, e o segundo nome aparece em sua forma abreviada. Ou seja, poderia indicar o mesmo guerreiro.