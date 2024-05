Bíblia estava certa: escavações de muralha em Jerusalém comprovam passagem

Os pesquisadores Joe Uziel (à esquerda) da Autoridade das Antiguidades de Israel, e Yuval Gadot (à direita), da Universidade de Tel Aviv, mostram a muralha encontrada que foi construída pelo rei Ozias Imagem: Divulgação/Parque Nacional Cidade de Davi

Já Yuval Gadot, estudioso da Universidade de Tel Aviv, destacou também à imprensa que o trabalho revelou que a expansão de Jerusalém para o oeste começou cinco gerações antes do imaginado.

"A premissa convencional até então era que a cidade se expandiu graças à chegada de refugiados do Reino de Israel no norte, após o exílio assírio. No entanto, os novos achados reforçam a visão de que Jerusalém cresceu em tamanho e se espalhou na direção do Monte Sião já no século 9 a.C., durante o reino do rei Joás (ou Jeoás) — 100 anos antes do exílio assírio."

Por isso, ele ainda acredita que a expansão da cidade foi resultado do crescimento da população e estabelecimento de sistemas políticos e econômicos, e não resultado de migrações em tempos de guerra.

Os desafios para chegar ao reinado certo

Segundo o relatório do Parque Nacional da Cidade de Davi, este período da História de Jerusalém era considerada "um buraco negro", já que determinar a data de artefatos e relíquias era difícil até então graças à flutuação dos níveis do isótopo 14 do carbono nos objetos.