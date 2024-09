Arroz com ovo e frango com farofa: como é o menu do D.O.M de Alex Atala

Nos snacks, releituras saborosas do livro culinário de Ana Rita, prima de Ariano, ao lado de batata-doce e queijo coalho, manjuba com fubá e carne de fumeiro e mandioca, chama muito a atenção a galinha de comboeiro. Para melar as mãos, é o pó comestível de ouro que "enfarofa" a carne tenra.

Mas não está somente no prato a importância do petisco. Feita bem à moda das marmitas de desbravadores do sertão, gente da lida e migrantes nordestinos, ela resgata memórias timidamente relatadas por Geovane e harmonizadas com desenvoltura por Ceará.

Afinal, essa é a história dos dois.

Geovane Carneiro, subchef do D.O.M Imagem: André Lessa

Aos 49 anos, mais de 30 deles em São Paulo, Geovane deixa quase sumir a voz de emoção ao lembrar de pratos e ingredientes da infância em tempos menos fartos. Nascido em Conceição do Coité, a 110 km de Feira de Santana, ele fugiu de seca intensa na Bahia e está no D.O.M desde o começo, em 1999.

Já Luciano, há apenas quatro anos como titular dos vinhos na casa e com 36 anos, é falante, ligeiro e conquista com a agilidade de um repentista. Foi essa destreza evidente, aliás, que o levou a uma ascensão meteórica: em SP chegou como faxineiro, conquistou os salões e, já no D.O.M, ficou atento às lições de Gabriela Montaleone até decorar os rótulos.