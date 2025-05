Vinho inglês existe e é espetacular (mas a razão para isso não é nada boa)

Também há tintos e rosados, principalmente com a pinot noir, mas nunca topei com um (só na foto acima).

Uma uva: bacchus

Imagem: Getty Images

A bacchus foi criada em laboratório, na Alemanha, em 1933. É filha de um cruzamento de sylvaner com riesling e müller-thurgau. Amadurece rápido e é bastante produtiva. Em geral, é comparada com a sauvignon blanc no perfil aromático: maracujá, grapefruit, flor de sabugueiro (aquele cheirinho que fica entre algo vegetal e uma nota de suor -acredite, é bom). No Brasil, a importadora Zahil traz um bacchus do produtor Redbrook Estate.

SAIDEIRA

Imagem: Divulgação

Esse tava bom: Gusbourne Exclusive Release Brut 2019

Espumante inglês da Gusbourne, uma vinícola grande. Feito em Sussex, com chardonnay, pinot meunier e pinot noir, as uvas clássicas de Champagne, pelo método tradicional, de segunda fermentação em garrafa. Delicioso, com impressionante equilíbrio entre as notas de frutas, florais e de panificação, com grande volume na boca e borbulhas finas e persistentes. Os espumantes ingleses não são uma alternativa barata a Champagne (para isso, melhor ficar com os nacionais, chilenos, argentinos e cavas). Custa R$ 576 para não-sócios na Divvino, importadora e e-commerce para a qual a cuvée foi desenhada.