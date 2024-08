'Ilha de ciclopes' teria inspirado história de viagem mais antiga do mundo

Há diferentes teorias para a origem do Camí de Cavalls. A mais aceita delas, segundo a autoridade de turismo local, é de que o percurso tivesse sido criado no século 18 pelos invasores franceses que viveram na ilha, para ligar as paradas de tropas e artilharias. No entanto, moradores acreditam que partes do caminho já existisse no século 14.

Praias-santuários

Praia de Cala Mitjana, em Minorca, na Espanha Imagem: Gaizka Portillo Benito/Getty Images

"Eu pedalei ao redor da ilha e, livre novamente, encontrei cavernas rochosas em que podia nadar", maravilha-se Laura em certa altura do livro. Ela relata que, em Minorca, as praias são "selvagens" em sua beleza — e que não só inspirariam, mas seriam ideais para as mitológicas deusas gregas.

Ela indica, especialmente, a visita a duas praias mais queridas pelos moradores: Cala Mijtana e Cala Mitjaneta, com suas águas cristalinas, areias brancas fininhas e vista para os barcos que passeiam pelo seu litoral.

Paredões costeiros rochosos