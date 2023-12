Cidade na Espanha dentro de muralha medieval tem 100 moradores; conheça

Localizada a quase 250 metros acima do nível do mar, nos dias mais claros, dali de cima é possível ver a baía de Algeciras, o Peñón de Gibraltar e até mesmo parte da costa do Marrocos.

Imagem: iStock

E como se isso fosse pouco, além da sua história e beleza, Castellar Viejo está cercado pelo Parque Natural de los Alcornocales. Esse é o maior parque de sobreiros da Espanha, árvore de onde é extraída a cortiça para fabricar rolhas.

Além de caminhar pelas ruazinhas estreitas, dentro da muralha é possível visitar a Igreja do Divino Salvador, que no passado foi uma mesquita. Outra atração é o mirante dos namorados, onde muitos visitantes não vão embora sem antes tirar uma selfie.

Dormir em um castelo

Imagem: iStock

Lá no alto, o que antes era um castelo do século 13 hoje é um hotel rural com seis quartos. Passar uma noite nesse alojamento de três estrelas, com lindas vistas dos rios Guadarranque e Hozgarganta, custa, em média, 100 euros (R$ 539) para duas pessoas.