Extremista queimou igrejas e 'ajudou' a salvar tradição em seu país

Bandas como Mercyful Fate (Dinamarca), Celtic Frost (Suíça), Bathory (Suécia) e, especialmente, Venom (Reino Unido) - sem deixar de mencionar a mineira Sarcófago -, marcaram a primeira onda do black metal. Mas foi na Noruega que o estilo se desenvolveu, deixou as catacumbas do underground e ganhou certa notoriedade.

Infelizmente, boa parte desses não muito desejados holofotes veio pelas páginas policiais, não de cultura. Alguns músicos expressavam o extremismo para muito além de riffs e letras.

Em 1991, Per Ohlin (nome artístico: Dead), vocalista de uma dessas bandas norueguesas, Mayhem, cometeu suicídio. Em sua carta de despedida, ele dizia que não era humano, que toda sua existência não passou de um sonho e que logo ele despertaria.

Oystein Aarseth (nome artístico: Euronymous), guitarrista do Mayhem, disse que a morte do colega foi motivada por um desencanto com a cena black metal de então, que estaria vendida. Euronymous saía por aí criticando o que via como uma geração sem valores.

"O Dead vivia pelo verdadeiro black metal. Quer dizer, roupa preta, cruzes, rebites, spikes e tal. Hoje a molecada usa roupa de skatista, quer ser normal, ama bandas de merda como Napalm Death e Sepultura."

Se a declaração é o velho clichê de uma geração mais velha criticando gostos e escolhas da mais nova, os rumores que corriam sobre os músicos não eram nada banais. Euronymous teria feito um cozido com pedaços do cérebro de Dead e confeccionado um colar com fragmentos do crânio do colega.