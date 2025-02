Golfo da América não é polêmica inédita e novo nome dificilmente vai pegar

Por décadas, muitos governantes usavam termos como "A República", "A União" ou, veja só, "Estados Unidos" para se referir ao país, explicou Sean Purdy, professor de história dos EUA na USP, à BBC News Brasil. Não havia um nome preferido evidente.

Só no fim do século 19, quando o país começou a se tornar potência, que seus líderes passaram a usar "América". Segundo Purdy, após a vitória na Guerra Hispano-Americana (1898), quando os EUA ganharam dos espanhóis o controle sobre Cuba, Porto Rico e Filipinas, presidentes como Theodore Roosevelt passaram a empregar o nome. Consequentemente, o gentílico "americano" pegou.

No Brasil, onde desde o século 19 o uso de "americano" prevalece, os termos "norte-americano" e, especialmente, "estadunidense" têm boas doses de ideologia. Seria uma maneira de se opor linguisticamente à superpotência.

Você encontrará linguistas e geógrafos a favor e contra todos eles, mas os dicionários cravam que os três estão corretos. Certo, a popularização do nome "América" nos EUA acompanhou a expansão imperialista. Reagir a isso usando "estadunidense" como uma postura política pode até fazer sentido, mas é meio ingênuo e inútil. Afinal, gostemos ou não, "América" está no nome completo do país.

A República Federativa do Brasil já foi chamada Estados Unidos do Brasil. O nome oficial do México é Estados Unidos Mexicanos. Logo, se levarmos muito ao pé da letra essa história de "América é só o continente, não o país", teríamos que sentar para revisar quais são os Estados Unidos: o da América ou os Mexicanos.