'Policiais-mordomos' e nada pra fazer: como é a vila de Bundchen e Trump

Ivanka Trump e seu marido, Jared Kushner, ex-assessor-sênior do governo Trump e membro de um império imobiliário maior que o do próprio sogro, começaram a erguer sua mansão em estilo mediterrâneo em 2021. Logo em seguida, Gisele Bundchen e Tom Brady teriam pago US$ 17 milhões (cerca de R$ 104 milhões*) pela casa de um magnata da hotelaria, que puseram abaixo para construir uma "propriedade ecologicamente correta".

No fim do ano passado, Indian Creek ganhou outro nome famoso, cuja fortuna é tão ofensivamente gigante que coloca todos esses outros megarricos no bolso. Jeff Bezos, fundador da Amazon, segunda pessoa mais rica do planeta e criado em Miami, anunciou que estava voltando para a Flórida.

Ele comprou duas propriedades em Indian Creek por um total de US$ 147 milhões (cerca de R$ 907 milhões*). Demoliu as casas originais e está construindo uma nova. Enquanto isso, comprou uma outra, de US$ 90 milhões (cerca de R$ 555 milhões*), onde supostamente ele e a noiva, a apresentadora Lauren Sánchez, estão vivendo.

Quanto a Gisele e Tom, Indian Creek não deu muita sorte ao casal, que até então vivia em Tampa. Eles se separaram em 2022, antes da mansão sustentável ficar pronta. O projeto na ilha ficou para o astro do futebol americano, enquanto a modelo comprou duas casas na praia vizinha de Surfside.

O que fazer em Indian Creek